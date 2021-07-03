Оповзень в Японії зносив будинки і автомобілі, десятки людей зникли безвісти (відео)

Стихійному лиху в місті Атамі передували тривалі проливні дощі. У зв'язку з підйомом рівня річок оголошена евакуація населення.

У японському місті Атамі в суботу, 3 липня, стався зсув, внаслідок якого було знищено не менше десяти будинків. Про це повідомляє агентство Kyodo News.

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У районі сходу грунтів після тривалих проливних дощів проводиться рятувальна операція.

Деяким вдалося зняти стихійне лихо на відео. На кадрах видно, що грязьовий потік з рельєфного піднесення стрімко увірвався на вулиці міста, змиваючи на своєму шляху припарковані автомобілі і будівлі. На місці до того моменту вже перебували пожежні, які були змушені все кинути і тікати від оповзню.

Чиновники оголосили евакуацію у звʼязку з підйомом рівня річок в префектурі Канагава, що на півдні від Токіо. Вона торкнеться більш ніж 21 тисячі сімей.

Слід зазначити, що проливний дощ порушив роботу громадського транспорту. На деякий час було призупинено рух надшвидкісних поїздів.

Всього за 72 години до обвалу в районі Канагави випало 790 мм опадів. Влада префектур від Ібаракі до Кіото попередили жителів про наслідки негоди.

На зсув уже відреагував премʼєр-міністр країни Есіхіде Суга, він провів переговори з міністром стихійних лих Ясуфумі Танахаші. Уряд країни створив цільову групу в офісі премʼєра для збору інформації про те, що трапилося.

Японське метеорологічне агентство закликало проявляти максимальну обережність і пильність щодо селів, повеней та підняття рівня річок.

Прогнозується, що у вихідні сезон сезонний фронт дощів переміститься до узбережжя Японського моря, і очікується, що на великих територіях уздовж узбережжя в понеділок буде проливний дощ.

Нагадаємо, раніше масштабний зсув стався на пляжі в Одеській області. Інцидент стався в селі Лебедівка у бази відпочинку "Перлина". Місцеві жителі в коментарях відзначили, що це не перший зсув в цьому районі. Цими вихідними впала частина сходів, що ведуть на пляж, разом з ділянкою обриву. Обійшлося без жертв. Ймовірно, причиною обвалу стали рясні зливи, які йшли кілька днів в Одеській області.

Також повідомлялося, що в результаті зсуву в курортному місті Камол в італійській провінції Генуя близько 200 трун з людськими останками виявилися в море.