"Утряска технических моментов": Беларусь о создании "союзного государства" с РФ

В ближайшие пару месяцев Минск и Москва примут новый пакет программ для интеграции двух стран, от которого, как ожидается, "выиграют все".

В ближайшие месяцы Беларусь и Россия сформирует весь пакет союзных программ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает государственное издание Белта.

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По словам премьера, от нового плана работы в рамках Союзного государства позволит сделать условия работы для белорусского производителя равными с российским. Поэтому он уверен, что от создания союзных программ "выиграют все".

"Существенный прогресс достигнут. Фактически речь идет уже о согласовании, утряске технических моментов. Я нахожусь в постоянном плотном контакте с моим коллегой — председателем правительства России. … Есть большая уверенность в том, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", — заявил Головченко.

Минск и Москва пришли к общим позициям по гармонизации законодательства через создание единого регулирования. По словам премьера, это также даст понимание совместного развития промышленности и сельского хозяйства Беларуси.

"Союзное государство" – это надгосударственность РФ и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространствами. Договор о создании Союзного государства был подписан в декабре 1999.

Напомним, в апреле президент Беларуси заявлял, что Россия и Беларусь могут создать "союзное государство" уже осенью, на то время нерешенными оставались вопросы экономического характера и налогообложения.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко обсудил создание "союзного государства". Отмечался высокий уровень сотрудничества российских и белорусских спецслужб.