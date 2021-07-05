"Утряска технічних моментів": Білорусь про створення "союзної держави" з РФ

У найближчі кілька місяців Мінськ і Москва приймуть новий пакет програм для інтеграції двох країн, від якого, як очікується, "виграють всі".

Найближчими місяцями Білорусь і Росія сформує весь пакет союзних програм. Про це заявив премʼєр-міністр Білорусі Роман Головченко, передає державне видання Белта.

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За словами премʼєра, новий план роботи у межах Союзної держави дозволить зробити умови роботи для білоруського виробника рівними з російським. Тому він упевнений, що від створення союзних програм "виграють всі".

"Істотний прогрес досягнутий. Фактично йдеться вже про узгодження, "утрясці" технічних моментів. Я перебуваю в постійному тісному контакті з моїм колегою — головою уряду Росії. …Є велика впевненість у тому, що в останні місяці весь пакет союзних програм буде сформований", — заявив Головченко.

Мінськ і Москва дійшли спільних позицій щодо гармонізації законодавства через створення єдиного регулювання. За словами премʼєра, це також дасть розуміння спільного розвитку промисловості і сільського господарства Білорусі.

"Союзна держава" — це наддержаність РФ і Білорусі з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарних і культурних просторами, які поетапно організовуються. Договір про створення Союзної держави був підписаний в грудні 1999.

Нагадаємо, в квітні президент Білорусі заявляв, що Росія і Білорусь можуть створити "союзну державу" вже восени, на той час невирішеними залишалися питання економічного характеру і оподаткування.

Раніше Путін на зустрічі з Лукашенком обговорив створення "союзної держави". Відзначався високий рівень співпраці російських і білоруських спецслужб.