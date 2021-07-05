Открытие невозможно: на Бали не пустят иностранных туристов

Из-за дельта штамма коронавируса Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и смертей.

В начале июля власти Индонезии планировали открыть популярный курортный остров Бали для посещения иностранными туристами. Сейчас от этих планов отказались, сообщила газета The Jakarta Post.

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Как объяснил Лухут Бинсар Панджаитан, возглавляющий правительственную группу по борьбе с коронавирусом, это связано со стремительным распространением в стране штамма "дельта" коронавируса.

"Открытие острова невозможно, – заявил чиновник. – Первоочередной задачей является сдерживание коронавируса и увеличение доли вакцинированных".

Он также предупредил, что число инфицированных будет расти, и "ближайшие две недели станут критически важными для нормализации обстановки".

Власти страны с 3 июля ввели в провинции Бали и на острове Ява самые серьезные социально-экономические ограничения. Наиболее сложная ситуация складывается именно на Яве. По данным местной неправительственной организации LaporCOVID-19, в июне не менее 260 человек на острове умерли, не получив вовремя медицинскую помощь. Местные больницы заполнены на 90%.

Согласно официальной информации, 3 июня в столице страны Джакарте умерли 40 человек от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако столичный губернатор Аниес Басведан признал, что в этот же день, согласно ковид-протоколам, были похоронены более 390 человек.

4 июня в стране зарегистрировано рекордное количество смертей – 555 и 27 233 новых случая инфицирования, при этом в Джакарте зарегистрировано более 10 000 новых случаев.

Всего с начала пандемии в стране было подтверждено более 2,2 млн случаев заражения, 60,5 тыс. человек умерли. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и смертей.

Напомним, дельта штамм коронавируса уходит от иммунного ответа к предыдущим вариантам или вакцине, из-за чего заражаются либо переболевшие COVID-19 люди, либо вакцинированные пациенты.

Россияне после вспышки дельта штамма коронавируса стали чаще жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта — диарею, боли в животе.