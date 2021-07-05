Відкриття неможливе: на Балі не пустять іноземних туристів

Через дельта штам коронавірусу Індонезія вийшла на друге місце в Азії після Індії за кількістю інфікованих і смертей.

На початку липня влада Індонезії планувала відкрити популярний курортний острів Балі для відвідування іноземними туристами. Зараз від цих планів відмовилися, повідомила газета The Jakarta Post.

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Як пояснив Лухут Бінсар Панджаїтан, який очолює урядову групу з боротьби з коронавірусом, це повʼязано зі стрімким поширенням в країні штаму "дельта" коронавірусу.

"Відкриття острова неможливе, — заявив чиновник. — Першочерговим завданням є стримування коронавірусу та збільшення частки вакцинованих".

Він також попередив, що число інфікованих буде рости, і "протягом двох тижнів стануть критично важливими для нормалізації обстановки".

Влада країни з 3 липня ввела у провінції Балі і на острові Ява найсерйозніші соціально-економічні обмеження. Найскладніша ситуація складається саме на Яві. За даними місцевої неурядової організації LaporCOVID-19, у червні не менше 260 осіб на острові померли, не отримавши вчасно медичну допомогу. Місцеві лікарні заповнені на 90%.

Згідно з офіційною інформацією, 3 червня у столиці країни Джакарті померли 40 осіб від ускладнень, викликаних коронавірусом. Однак столичний губернатор Аніес Басведан визнав, що цього ж дня, згідно ковід-протоколам, були поховані понад 390 людей.

4 червня в країні зареєстровано рекордну кількість смертей — 555 і 27 233 нових випадки інфікування, при цьому в Джакарті зареєстровано понад 10 000 нових випадків.

Всього з початку пандемії в країні було підтверджено понад 2,2 млн випадків зараження, 60,5 тис. осіб померли. Індонезія вийшла на друге місце в Азії після Індії за кількістю інфікованих і смертей.

Нагадаємо, дельта штам коронавірусу йде від імунної відповіді до попередніх варіантів або вакцини, через що заражаються ті люди, які або перехворіли COVID-19, або вакциновані пацієнти.

Росіяни після спалаху дельта штаму коронавірусу стали частіше скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту — діарею, болі в животі.