Відкриття неможливе: на Балі не пустять іноземних туристів
Через дельта штам коронавірусу Індонезія вийшла на друге місце в Азії після Індії за кількістю інфікованих і смертей.
На початку липня влада Індонезії планувала відкрити популярний курортний острів Балі для відвідування іноземними туристами. Зараз від цих планів відмовилися, повідомила газета The Jakarta Post.
Як пояснив Лухут Бінсар Панджаїтан, який очолює урядову групу з боротьби з коронавірусом, це повʼязано зі стрімким поширенням в країні штаму "дельта" коронавірусу.
"Відкриття острова неможливе, — заявив чиновник. — Першочерговим завданням є стримування коронавірусу та збільшення частки вакцинованих".
Він також попередив, що число інфікованих буде рости, і "протягом двох тижнів стануть критично важливими для нормалізації обстановки".
Влада країни з 3 липня ввела у провінції Балі і на острові Ява найсерйозніші соціально-економічні обмеження. Найскладніша ситуація складається саме на Яві. За даними місцевої неурядової організації LaporCOVID-19, у червні не менше 260 осіб на острові померли, не отримавши вчасно медичну допомогу. Місцеві лікарні заповнені на 90%.
Згідно з офіційною інформацією, 3 червня у столиці країни Джакарті померли 40 осіб від ускладнень, викликаних коронавірусом. Однак столичний губернатор Аніес Басведан визнав, що цього ж дня, згідно ковід-протоколам, були поховані понад 390 людей.
4 червня в країні зареєстровано рекордну кількість смертей — 555 і 27 233 нових випадки інфікування, при цьому в Джакарті зареєстровано понад 10 000 нових випадків.
Всього з початку пандемії в країні було підтверджено понад 2,2 млн випадків зараження, 60,5 тис. осіб померли. Індонезія вийшла на друге місце в Азії після Індії за кількістю інфікованих і смертей.
Нагадаємо, дельта штам коронавірусу йде від імунної відповіді до попередніх варіантів або вакцини, через що заражаються ті люди, які або перехворіли COVID-19, або вакциновані пацієнти.
Росіяни після спалаху дельта штаму коронавірусу стали частіше скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту — діарею, болі в животі.