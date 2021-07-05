Умер режиссер "Супермена", "Омена" и "Смертельного оружия" Ричард Доннер

Снявшему наиболее культовые фильмы 70-80-х режиссеру был 91 год. Его труд называли "фундаментом, на котором строятся все нормальные фильмы о супергероях".

Выдающийся американский режиссер Ричард Доннер умер в понедельник, 5 июля. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его супругу Лорен Шулер Доннер.

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Режиссеру, который снял культовые фильмы конца прошлого столетия, был 91 год, причина смерти не называется.

Доннер родился в Бронксе и начал карьеру в качестве режиссера на телевидении. Среди шоу, над которыми он работал, — "Маршрут 66", "Стрелок" и "Сумеречная зона". В 1968 году он дебютировал в криминальной комедии "Соль и перец", после чего полностью переключился на съемку фильмов.

Среди картин, над которыми работал Доннер, "Супермен", "Балбесы", "Смертельное оружие", "Омен", "Теория заговора" и "Леди Хоук".

Как пишет New York Post, знаменитый писатель комиксов Дэн Слотт заявлял, что "Супермэн" Ричарда Доннера — это ДНК, фундаментальный строительный блок, из которого созданы все хорошие фильмы о супергероях".

"Это был серьезный прыжок веры, единственный прыжок, который заставил всех нас поверить в то, что человек может летать", — утверждал писатель.

Ранее в этот же день стало известно, что в Италии в возрасте 78 лет скончалась певица и экс-звезда The Voice of Italy Рафаэлла Карра. По словам родственников, она умерла из-за продолжительной болезни. На трагедию уже отреагировали в правительстве Италии. Министр культуры республики Дарио Франческини посвятил умершей певице публикацию в соцсетях.

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