В Италии скончалась певица и экс-звезда The Voice of Italy (видео)

Рафаэлла Карра, рассказали ее родственники, умерла из-за продолжительной болезни. На трагедию уже отреагировали в Минкульте страны.

Итальянская певица, телеведущая и наставница шоу "The Voice of Italy" Рафаэлла Карра скончалась в возрасте 78 лет, сообщает местное издание Ansa.

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Известно, что трагедия произошла в понедельник, 5 июля.

Родственники Рафаэллы Карры подтвердили журналистам информацию о смерти певицы.

Сообщается, что Рафаэлла Карра умерла на 79-м году жизни после продолжительной болезни.

На трагедию уже отреагировали в правительстве Италии. Министр культуры республики Дарио Франческини посвятил умершей певице публикацию в соцсетях.

"Женщина с большим талантом, страстью и человечностью, которая сопровождала нас на протяжении всей нашей жизни. Прощай, Рафаэлла", — говорится в сообщении.

Место и дата проведения официальной церемонии прощания будет объявлено в скором времени. Рафаэлла Карра в завещании попросила для себя простой деревянный гроб и урну для праха.

Пик популярности Рафаэллы Карры выпал на 70-80-ых годах, наибольшую известность ей принесла композиция A far l`amore comincia tu. На телевидении Италии Рафаэлла Карра несколько десятилетий назад вела программу под названием Amore, благодаря которой были усыновлены свыше 150 тыс. детей.

В 2013-2016 годах Рафаэлла Карра в качестве наставника участвует в музыкальном шоу "The Voice of Italy".

[ + – ] Хит Рафаэллы Карры

[ + – ] Хит Рафаэллы Карры

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