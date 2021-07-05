В Італії померла співачка й ексзірка The Voice of Italy (відео)

Рафаелла Карра, розповіли її родичі, померла через тривалу хворобу. На трагедію вже відреагували в Мінкульті країни.

Італійська співачка, телеведуча та наставниця шоу "The Voice of Italy" Рафаелла Карра померла у віці 78 років, повідомляє місцеве видання Ansa.

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Відомо, що трагедія сталася в понеділок, 5 липня.

Родичі Рафаелли Карри підтвердили журналістам інформацію про смерть співачки.

Повідомляється, що Рафаелла Карра померла на 79-му році життя після тривалої хвороби.

На трагедію вже відреагували в уряді Італії. Міністр культури республіки Даріо Франческіні присвятив померлій співачці публікацію в соцмережах.

"Жінка з великим талантом, пристрастю і людяністю, яка супроводжувала нас протягом всього нашого життя. Прощай, Рафаелло", — йдеться в повідомленні.

Місце і дата проведення офіційної церемонії прощання будуть оголошені незабаром. Рафаелла Карра в заповіті попросила для себе просту деревʼяну труну й урну для праху.

Пік популярності Рафаелли Карри припав на 70-80-ті роки, найбільшу популярність їй принесла композиція A far l`amore comincia tu. На телебаченні Італії Рафаелла Карра кілька десятиліть тому вела програму під назвою Amore, завдяки якій були усиновлені понад 150 тис. дітей.

У 2013-2016 роках Рафаелла Карра як наставниця бере участь в музичному шоу "The Voice of Italy".

[ + – ] Хіт Рафаелли Карри

[ + – ] Хіт Рафаелли Карри

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