Помер режисер "Супермена", "Омена" та "Смертельної зброї" Річард Доннер

Режисерові, який зняв найбільш культові фільми 70-80-х, був 91 рік. Його праці називали "фундаментом, на якому будуються всі нормальні фільми про супергероїв".

Видатний американський режисер Річард Доннер помер у понеділок, 5 липня. Про це повідомляє Deadline із посиланням на його дружину Лорен Шулер Доннер.

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Режисерові, який зняв культові фільми кінця минулого століття, був 91 рік, причина смерті не називається.

Доннер народився в Бронксі й почав карʼєру режисера на телебаченні. Серед шоу, над якими він працював, — "Маршрут 66", "Стрілець" і "Сутінкова зона". У 1968 році він дебютував у кримінальній комедії "Сіль і перець", після чого повністю переключився на зйомку фільмів.

Серед картин, над якими працював Доннер, "Супермен", "Бовдури", "Смертельна зброя", "Омен", "Теорія змови" і "Леді Хоук".

Як пише New York Post, знаменитий письменник коміксів Ден Слотт заявляв, що "Супермен" Річарда Доннера — це ДНК, фундаментальний будівельний блок, з якого створені всі хороші фільми про супергероїв".

"Це був серйозний стрибок віри, єдиний стрибок, який змусив усіх нас повірити в те, що людина може літати", — стверджував письменник.

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