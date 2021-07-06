Ситуация с коронавирусом в мире "стабилизировалась на очень высоком уровне", – ВОЗ

Динамика коронавируса в глобальных регионах сильно отличается. Так в обеих Америках отмечен спад на 13%, а в Европе – рост на 28%.

Директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что за последние 14 дней в мире наступила стабилизация с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, сейчас ситуация "лучше, чем два-три месяца назад".

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"Если посмотреть на график заболеваемости за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне", – сказал он.

По его словам, в настоящее время в целом ситуация с распространением коронавируса в мире лучше, чем два-три месяца назад. Но она очень отличается в разных странах. В одних наблюдается резкое снижение новых случаев, в других – наоборот. Это происходит под влияние различных факторов: появление более заразных штаммов коронавируса, смягчение противоэпидемических мер, увеличение количества контактов между людьми и др.

Глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила, что ситуация с коронавирусом в мире неоднозначная. Снижение числа новых случаев инфицирования (на 13%) зафиксировано в Северной и Южной Америке, а на других континентах отмечается рост увеличение. Так, в Европе за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 28%. "По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", – добавила она.

По данным ВОЗ, в целом в мире число заболевших за минувшую неделю выросло по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей уменьшилось. По данным организации, за весь период пандемии в мире COVID-19 выявили у 183,5 млн человек, из которых почти 4 млн скончались.

[ + – ] Число новых случаев заболевания коронавирусом в день

[ + – ] Число умерших от коронавируса в день

Напомним, в Великобритании все больше людей обращают внимание на тот факт, что многие из тех, кто умер от дельта штамма коронавируса, были вакцинированы. Некоторые утверждают, что среди вакцинированных умерших даже больше, нежели среди тех, кто не получил укол, однако эта информация не соответствует действительности.

Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну коронавируса. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.