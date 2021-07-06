Ситуація з коронавірусом у світі "стабілізувалася на дуже високому рівні", — ВООЗ

Динаміка коронавірусу в глобальних регіонах сильно відрізняється. Так в обох Америках зазначений спад на 13%, а в Європі — зростання на 28%.

Директор програм ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Раян повідомив, що за останні 14 днів у світі настала стабілізація із захворюваністю коронавірусу. За його словами, зараз ситуація "краща, ніж два-три місяці тому".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Якщо подивитися на графік захворюваності за останні кілька тижнів, то можна побачити, що настала свого роду стабілізація. Але це сталося на дуже високому рівні", — сказав він.

За його словами, наразі в цілому ситуація з поширенням коронавірусу в світі краща, ніж два-три місяці тому. Але вона дуже відрізняється в різних країнах. В одних спостерігається різке зниження нових випадків, в інших — навпаки. Це відбувається під впливом різних чинників: поява більш заразних штамів коронавірусу, помʼякшення протиепідемічних заходів, збільшення кількості контактів між людьми тощо.

Глава підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія ван Керкхове підтвердила, що ситуація з коронавірусом у світі неоднозначна. Зниження кількості нових випадків інфікування (на 13%) зафіксоване в Північній і Південній Америці, а на інших континентах зазначається зростання збільшення. Так, в Європі за останній тиждень захворюваність зросла майже на 28%. "Щонайменше в 20 країнах світу зазначене різке зростання захворюваності", — додала вона.

За даними ВООЗ, у цілому в світі кількість хворих за минулий тиждень зросла порівняно з попереднім тижнем, а кількість смертей зменшилася. За даними організації, за весь період пандемії в світі COVID-19 зафіксували в 183,5 млн осіб, з яких майже 4 млн померли.

[ + – ] Кількість нових випадків захворювання коронавірусом на день

[ + – ] Кількість померлих від коронавірусу на день

Нагадаємо, у Великобританії все більше людей звертають увагу на той факт, що багато хто з тих, хто помер від дельта штаму коронавірусу, були вакциновані. Деякі стверджують, що серед вакцинованих померлих навіть більше, ніж серед тих, хто не отримав укол, проте ця інформація не відповідає дійсності.

Фокус раніше писав про те, що штам "Дельта" принесе в Україну нову хвилю коронавірусу.Також лікарі не заперечують, що скоро ми отримаємо новий, "український" штам.