Не менее 150 американцев погибли от пуль за минувшие праздничные выходные

В Нью-Йорке было 26 жертв в 21 перестрелке, год назад в эти дни 30 человек погибли в 25 перестрелках.

За 72 часа, с пятницы, 2 июня, по воскресенье, 4 июня, не менее 150 человек погибли в результате применения огнестрельного оружия в более чем 400 перестрелках в США по всей стране. Такие данные приводит группа Gun Violence Archive.

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CNN подчеркивает, что крупные города по всей стране столкнулись с всплеском насильственных преступлений.

В Нью-Йорке было 26 жертв в 21 перестрелке (год назад 30 человек были застрелены в 25 перестрелках). При этом в День независимости, 4 июля, произошло 12 инцидентов со стрельбой, в результате которых пострадали 13 человек.

В этом году количество инцидентов с применением огнестрельного оружия в Нью-Йорке выросло в годовом измерении почти на 40%.

В Чикаго пострадали 83 человека, в том числе 14 были убиты в результате перестрелок. Среди раненых – две девочки пяти и шести лет. При разгоне толпы в несколько тысяч человек огнестрельные ранения получили двое полицейских.

В пригороде Атланты профессиональный гольфист Джин Силлер был убит в загородном клубе. На трассе также были обнаружены две другие жертвы огнестрельного оружия.

В праздничные выходные произошло несколько массовых расстрелов. CNN считает массовой стрельбой инцидент, в котором четыре или более человек были убиты или ранены, за исключением стрелка.

[ + – ] Места массовых расстрелов в США с начала 2021 года

Восемь человек были ранены рано утром в результате перестрелки возле автомойки в Форт-Уэрте, штат Техас, после ссоры. Полиция сообщила, что большинство жертв считаются ни в чем не повинными прохожими.

В Норфолке, штат Вирджиния, четверо детей были ранены. Полиция арестовала и предъявила обвинения 15-летнему подростку в связи с этой стрельбой.

Один человек погиб и 11 были ранены в результате стрельбы на вечеринке, на которой присутствовало несколько сотен человек в Толедо, штат Огайо.

Полиция Цинциннати, штат Огайо, заявила, что двое парней 16 и 19 лет были убиты и еще трое получили ранения во время празднования в парке поздно вечером в воскресенье. Погибшие "вступили в словесную перепалку, после чего застрелили друг друга", ранения же получили подростки, оказавшиеся рядом.

В Далласе 4 июля полиция зафиксировала две отдельные стрельбы. В одной из них трое погибли, двое получили ранения. В другой – погиб 61-летний мужчина.

Отметим, что президент Джо Байден представил 23 июня стратегию борьбы с преступностью в США. Его Администрация намерена добиться цели путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказания поддержки со стороны федеральных властей местным правоохранительным органам. В заявлении Белого дома отмечается, что число убийств в крупных городах страны увеличилось в 2020 году на 30% по сравнению с 2019 годом. В первом квартале этого года число убийств возросло на 24% по сравнению с первым кварталом 2020 года и на 49% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о пяти самых массовых расстрелах в США.

Федеральный апелляционный суд США постановил, что каждый штат в праве ограничивать открытое ношение оружия в общественных местах.