Не менше 150 американців загинули від куль за минулі святкові вихідні

У Нью-Йорку було 26 жертв у 21 перестрілці, рік тому в ці дні 30 людей загинули в 25 перестрілках.

За 72 години, з пʼятниці, 2 червня, по неділю, 4 червня, не менше 150 людей загинули внаслідок застосування вогнепальної зброї в більш ніж 400 перестрілках у США по всій країні. Такі дані наводить група Gun Violence Archive.

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CNN підкреслює, що великі міста по всій країні зіткнулися зі спалахом насильницьких злочинів.

У Нью-Йорку було 26 жертв у 21 перестрілці (рік тому 30 людей були застрелені в 25 перестрілках). При цьому в День незалежності, 4 липня, відбулося 12 інцидентів зі стріляниною, внаслідок яких постраждали 13 осіб.

Цьогоріч кількість інцидентів із застосуванням вогнепальної зброї в Нью-Йорку зросла в річному вимірі майже на 40%.

У Чикаго постраждали 83 людини, зокрема 14 були вбиті внаслідок перестрілок. Серед поранених — двоє дівчаток пʼяти і шести років. У процесі розгону натовпу з кількох тисяч осіб вогнепальні поранення отримали двоє поліцейських.

У передмісті Атланти професійний гольфіст Джин Сіллер був убитий в заміському клубі. На трасі також були знайдені дві інші жертви вогнепальної зброї.

У святкові вихідні сталося кілька масових розстрілів. CNN вважає масовою стріляниною інцидент, в якому чотири або більше осіб були вбиті або поранені, за винятком стрілка.

[ + – ] Місця масових розстрілів у США з початку 2021 року

Вісім осіб були поранені рано-вранці внаслідок перестрілки біля автомийки у Форт-Верт, штат Техас, після сварки. Поліція повідомила, що більшість жертв вважаються ні в чому не винними перехожими.

У Норфолку, штат Вірджинія, четверо дітей були поранені. Поліція заарештувала і висунула звинувачення 15-річному підлітку в звʼязку з цією стріляниною.

Одна людина загинула й 11 були поранені внаслідок стрілянини на вечірці, на якій були присутні кілька сотень людей в Толедо, штат Огайо.

Поліція Цинциннаті, штат Огайо, заявила, що двоє хлопців 16 та 19 років були вбиті та ще троє отримали поранення під час святкування в парку пізно ввечері в неділю. Загиблі "почали словесну перепалку, після чого застрелили один одного", поранення ж отримали підлітки, які опинилися поруч.

У Далласі 4 липня поліція зафіксувала дві окремі стрільби. В одній з них троє загинули, двоє отримали поранення. В іншій — загинув 61-річний чоловік.

Зазначимо, що президент Джо Байден представив 23 червня стратегію боротьби зі злочинністю в США. Його Адміністрація має намір досягти мети шляхом залучення до відповідальності нелегальних торговців зброєю та надання підтримки з боку федеральних властей місцевим правоохоронним органам. У заяві Білого дому наголошується, що кількість вбивств у великих містах країни збільшилася в 2020 році на 30% порівняно з 2019 роком. У першому кварталі цього року кількість вбивств зросла на 24% порівняно з першим кварталом 2020 року і на 49% порівняно з першим кварталом 2019 року.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про пʼять найбільших масових розстрілів у США.

Федеральний апеляційний суд США ухвалив, що кожен штат має право обмежувати відкрите носіння зброї в громадських місцях.