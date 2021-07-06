В Исландии переход на четырехдневную неделю прошел с "ошеломляющим успехом", – ВВС

По словам исследователей, эксперимент показал, что производительность труда работников самых разных специальностей осталась прежней или даже улучшилась.

Испытания, во время которых работникам в Исландии платили одинаковую сумму за более короткий рабочий день, проходили в период с 2015 по 2019 год.

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По словам исследователей, производительность труда на большинстве рабочих мест осталась прежней или даже улучшилась, пишет ВВС.

Испытания, проведенные городским советом Рейкьявика и национальным правительством, в конечном итоге охватили более 2,5 тысяч рабочих (около 1% трудоспособного населения Исландии).

В нем приняли участие представители самых разных специальностей, включая дошкольные учреждения, офисы, поставщиков социальных услуг и больницы.

Работники сообщили, что стали меньше подвержены стрессу, а их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Также они говорят, что у них появилось больше времени на семью, занятия хобби и выполнение домашних дел.

"Это исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание укороченной рабочей недели в государственном секторе по всем параметрам имело ошеломляющий успех. Государственный сектор созрел для того, чтобы стать первопроходцем в сокращении рабочих недель, и это может быть применено другими правительствами", – заявил директор по исследованиям Уилл Стронж.

Испытания заставили профсоюзы страны пересмотреть режим работы, и теперь 86% рабочей силы Исландии либо перешли на более короткий рабочий день за ту же оплату, или же получат на это право.

Издание добавляет, что сейчас подобные испытания проводится по всему миру, в том числе в Испании и Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что Испания может стать одной из первых стран мира, в которой в тестовом режиме введут четырехдневную рабочую неделю.

А в сентябре 2019 года Лейбористская партия Великобритании заявила о намерении в течение десяти лет ввести в стране четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда.

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