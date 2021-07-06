В Ісландії перехід на чотириденний тиждень пройшов з "приголомшливим успіхом", — ВВС

За словами дослідників, експеримент показав, що продуктивність праці працівників найрізноманітніших спеціальностей залишилася колишньою або навіть покращилася.

Випробування, під час яких працівникам в Ісландії платили однакову суму за коротший робочий день, проходили в період з 2015 по 2019 рік.

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За словами дослідників, продуктивність праці на більшості робочих місць не змінилася або навіть покращилася, пише ВВС.

Випробування, проведені міською радою Рейкʼявіка і національним урядом, у підсумку охопили понад 2,5 тисячі працівників (близько 1% працездатного населення Ісландії).

У ньому взяли участь представники найрізноманітніших спеціальностей, включаючи дошкільні установи, офіси, постачальників соціальних послуг та лікарні.

Працівники повідомили, що стали менше схильні до стресу, а їхнє здоровʼя і баланс між роботою та особистим життям покращилися. Також вони кажуть, що у них зʼявилося більше часу на сімʼю, заняття хобі та виконання домашніх справ.

"Це дослідження показує, що найбільше у світі випробування укороченою робочого тижня в державному секторі за всіма параметрами мало приголомшливий успіх. Державний сектор дозрів для того, щоб стати першопрохідцем у скороченні робочих тижнів, і це може бути застосовано іншими урядами", — заявив директор по дослідженням Уїлл Стронж.

Випробування змусили профспілки країни переглянути режим роботи, і тепер 86% робочої сили Ісландії або перейшли на коротший робочий день за ту ж оплату, або ж отримають на це право.

Видання додає, що зараз подібні випробування проводиться по всьому світу, зокрема в Іспанії та Новій Зеландії.

Раніше повідомлялося, що Іспанія може стати однією з перших країн світу, в якій у тестовому режимі введуть чотириденний робочий тиждень.

А у вересні 2019 року Лейбористська партія Великобританії заявила про намір протягом десяти років ввести в країні чотириденний робочий тиждень без скорочення оплати праці.

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