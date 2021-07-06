Португалию и Великобританию из-за дельта штамма накрыла четвертая волна COVID-19

Агрессивный индийский штамм коронавируса стал причиной почти 90% новых случаев заболевания в Португалии, а заражаются ним в основном невакцинированные люди.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил, что страну накрыла четвертая волна пандемии COVID-19, вызванная дельта штаммом коронавируса, передает Reuters.

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Уровень заболеваемости COVID-19 вырос после того, как Португалия открыла границы для туристов из Великобритании и стран Европейского Союза.

Дельта штамм коронавируса стал причиной почти 90% новых случаев заболевания в Португалии, а последний раз подобный уровень заболеваемости был зарегистрирован в феврале 2021 года.

"Мы не можем отвлекаться или расслабляться", — заявил Антонио Коста, и призвал граждан соблюдать дистанцию, а также активно пользоваться антисептиками.

В Португалии курс вакцинации от коронавируса прошли 38% населения, а в рамках четвертой волны пандемии COVID-19 заражаются в основном невакцинированные люди. Ежедневная смертность от коронавирусной инфекции ниже уровня, зафиксированного в феврале, когда Португалия ушла на жесткий карантин.

По данным Национального института здравоохранения, рост заболеваемости COVID-19, вызванный дельта штаммом коронавируса, наблюдается на севере Португалии, а также на Мадейре и Азорских островах.

Ухудшается ситуация с COVID-19 и на территории Великобритании. Как сообщает DW, за последние сутки зафиксировано более 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и это — самый высокий показатель с конца января 2021 года.

Несмотря на то, что вакцину от COVID-19 в Великобритании получили более 86% взрослых людей, в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса. По данным Минздрава Королевства, сейчас на карантине из-за коронавирусной инфекции находятся 8,5% от всего числа учащихся государственных школ.

Ранее Фокус сообщал, что от дельта штамма коронавируса умирает все больше вакцинированных. Почти половина жителей Великобритании, умерших от штамма "Дельта", получили две прививки. Но людей просят не паниковать, ведь эта статистика вводит в заблуждение.

Также Фокус рассказывал, что ученые назвали новые симптомы дельта штамма коронавируса. Пациенты, которые заразились индийской мутацией COVID-19, начали жаловаться на диарею и боли в животе.