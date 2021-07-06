Португалію та Великобританію через дельта штам накрила четверта хвиля COVID-19

Агресивний індійський штам коронавірусу став причиною майже 90% нових випадків захворювання в Португалії, а заражаються ним здебільшого невакциновані люди.

Премʼєр-міністр Португалії Антоніо Коста заявив, що країну накрила четверта хвиля пандемії COVID-19, викликана дельта штамом коронавірусу, передає Reuters.

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Рівень захворюваності COVID-19 виріс після того, як Португалія відкрила кордони для туристів із Великобританії і країн Європейського Союзу.

Дельта штам коронавірусу став причиною майже 90% нових випадків захворювання в Португалії, а востаннє подібний рівень захворюваності був зареєстрований в лютому 2021 року.

"Ми не можемо відволікатися або розслаблятися", — заявив Антоніо Коста, і закликав громадян дотримуватися дистанції, а також активно користуватися антисептиками.

У Португалії курс вакцинації від коронавірусу пройшли 38% населення, а в рамках четвертої хвилі пандемії COVID-19 заражаються здебільшого невакциновані люди. Щоденна смертність від коронавірусної інфекції нижча рівня, зафіксованого в лютому, коли Португалія пішла на жорсткий карантин.

За даними Національного інституту охорони здоровʼя, зростання захворюваності COVID-19, викликане дельта штамом коронавірусу, спостерігається на півночі Португалії, а також на Мадейрі й Азорських островах.

Погіршується ситуація з COVID-19 і на території Великобританії. Як повідомляє DW, за останню добу зафіксовано понад 29 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, і це — найвищий показник із кінця січня 2021 року.

Незважаючи на те, що вакцину від COVID-19 у Великобританії отримали понад 86% дорослих людей, в країні активно поширюється індійський штам коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоровʼя Королівства, зараз на карантині через коронавірусну інфекцію знаходяться 8,5% від усієї кількості учнів державних шкіл.

Раніше Фокус повідомляв, що від дельта штаму коронавірусу вмирає все більше вакцинованих. Майже половина жителів Великобританії, які померли від штаму "Дельта", отримали два щеплення. Але людей просять не панікувати, адже ця статистика вводить в оману.

Також Фокус розповідав, що вчені назвали нові симптоми дельта штаму коронавірусу. Пацієнти, які заразилися індійською мутацією COVID-19, почали скаржитися на діарею і болі в животі.