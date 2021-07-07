Janssen намерена выйти со своей вакциной на рынки России и стран СНГ

В России пока разрешено применять для защиты от коронавируса только вакцины собственного производства.

Компания Janssen, подразделение корпорации Johnson & Johnson и создатель одноименной вакцины от коронавируса, будет "сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы выйти со своим препаратом на рынки России и других членов СНГ". Об этом говорится в ответе пресс-службы на вопрос агентства ТАСС, подавали ли они документы на регистрацию вакцины в РФ.

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В Pfizer агентству ответили, что еще рассматривают вопрос об обращении за регистрацией в РФ. В Moderna пока на запрос ТАСС не ответили.

Сейчас в России разрешены к применению только местные вакцины против коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Однако на днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ряд иностранных производителей подал документы на регистрацию своих вакцин на территории России.

Отметим, что все российские вакцины в настоящее время не разрешены в Украине. Вакцина Janssen в Украине была зарегистрирована 2 июля.

Эта вакцина разрешена к применению в США и Евросоюзе. В перечень одобренных к применению ее включила и ВОЗ. По заявлению самой компании, также получены разрешения в ряде стран, и процесс регистрации продолжается.

1 июля Johnson & Johnson обнародовала данные, демонстрирующие, что ее вакцина против COVID-19 продемонстрировала высокую эффективность против быстро распространяющегося варианта "Дельта" коронавируса и других штаммов. Отмечено, что устойчивость иммунного ответа сохранялась не менее восьми месяцев. Эти данные были отправлены в международную базу bioRxiv.

"Данные, полученные за восемь месяцев наблюдения, показывают, что однократная вакцина Johnson & Johnson генерирует сильный нейтрализующий ответ антител, который не ослабевает; скорее, мы наблюдаем улучшение с течением времени. Кроме того, мы наблюдаем стойкий клеточный иммунный ответ", – сказал Матай Маммен, руководитель Janssen Research & Development.

Janssen – это векторная вакцина, в которой содержится обезвреженный аденовирус человека с вмонтированной ДНК, кодирующей шипообразный белок вируса SARS-CoV-2.

Для хранения препарата достаточно соблюдение температурного режима от 2ºС до 8ºС, а для вакцинации необходима одна доза.

Вакцина разрабатывалась при частичном финансировании федерального бюджета США. При ее создании использовалась платформа AdVac, которая также использовалась для разработки и производства схемы вакцинации против лихорадки "Эбола" и создания экспериментальных вакцин против вирусов "Зика", РСВ и ВИЧ.

Напомним, в Украину было завезено 500 доз вакцины Janssen еще до ее официальной регистрации. Препарат, с разрешения Минздрава, ввезла частная компания для вакцинации вакцинации сотрудников, работающих на Аляске в сфере рыбной ловли. Их необходимо было привить препаратом американского производства для того, чтобы их пустили на территорию США.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что в июле США передадут Украине 2 млн доз вакцин Moderna от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX.