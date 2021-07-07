Janssen має намір вийти зі своєї вакциною на ринки Росії та країн СНД

У Росії поки дозволено застосовувати для захисту від коронавірусу тільки вакцини власного виробництва.

Компанія Janssen, підрозділ корпорації Johnson & Johnson і творець однойменної вакцини від коронавірусу, "співпрацюватиме з усіма зацікавленими сторонами, щоб вийти зі своїм препаратом на ринки Росії та інших членів СНД". Про це йдеться у відповіді пресслужби на питання агентства ТАСС, чи подавали вони документи на реєстрацію вакцини в РФ.

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У Pfizer агентству відповіли, що ще розглядають питання про звернення за реєстрацією в РФ. У Moderna поки на запит ТАСС не відповіли.

Зараз у Росії дозволені до застосування тільки місцеві вакцини проти коронавірусу: "Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак".

Однак днями міністр охорони здоровʼя РФ Михайло Мурашко повідомив, що низка іноземних виробників подали документи на реєстрацію своїх вакцин на території Росії.

Зазначимо, що всі російські вакцини наразі не дозволені в Україні. Вакцина Janssen в Україні була зареєстрована 2 липня.

Ця вакцина дозволена до застосування в США та Євросоюзі. До переліку схвалених до застосування її додала і ВООЗ. За заявою власне компанії, також отримані дозволи в низці країн, і процес реєстрації триває.

1 липня Johnson & Johnson оприлюднила дані, що демонструють, що її вакцина проти COVID-19 продемонструвала високу ефективність проти варіанту "Дельта" коронавірусу, який швидко поширюється, та інших штамів. Зазначено, що стійкість імунної відповіді зберігалася не менше восьми місяців. Ці дані були надіслані в міжнародну базу bioRxiv.

"Дані, отримані за вісім місяців спостереження, показують, що одноразова вакцина Johnson & Johnson генерує сильну нейтралізувальну відповідь антитіл, яка не слабшає; швидше, ми спостерігаємо поліпшення з плином часу. Крім того, ми спостерігаємо стійку клітинну імунну відповідь", — сказав Матай Мамма, керівник Janssen Research & Development.

Janssen — це векторна вакцина, в якій міститься знешкоджений аденовірус людини з вмонтованою ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2.

Для зберігання препарату достатньо дотримання температурного режиму від 2ºС до 8ºС, а для вакцинації необхідна одна доза.

Вакцина розроблялася за часткового фінансування федерального бюджету США. Під час її створення використовувалася платформа AdVac, яка також використовувалася для розробки і виробництва схеми вакцинації проти лихоманки "Ебола" і створення експериментальних вакцин проти вірусів "Зіка", РСВ та ВІЛ.

Нагадаємо, в Україну були завезені 500 доз вакцини Janssen ще до її офіційної реєстрації. Препарат, з дозволу Міністерства охорони здоровʼя, ввезла приватна компанія для вакцинації співробітників, які працюють на Алясці у сфері рибного лову. Їх необхідно було прищепити препаратом американського виробництва для того, щоб їх пустили на територію США.

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що в липні США передадуть Україні 2 млн доз вакцин Moderna від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX.