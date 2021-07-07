Пентагон помог: состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

Под давлением Amazon Пентагон отказался от контракта на $10 млрд с Microsoft.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса по итогам торгов 6 июля выросло на $8,44 млрд и достигло рекордной отметки $211 млрд, сообщило Bloomberg.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован в январе, когда состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска на короткое время достигло $210 млрд (сейчас оно упало до $163 млрд).

Состояние Безоса выросло благодаря росту стоимости акций Amazon. На этот рост в том числе повлияла новость о том, что Пентагон отказался от контракта на $10 млрд на создание облачной инфраструктуры хранения данных, который заключил с Microsoft в 2019 году.

Amazon оспорила этот контракт в суде. Безос утверждал, что Microsoft победила в тендере, поскольку тогдашний президент США Дональд Трамп испытывал к нему личную неприязнь. Суд постановил приостановить контракт.

Пентагон планирует заключить новый контракт уже не с одним, а с несколькими поставщиками. Ведомство дало понять, что ожидает соответствующих предложений от Amazon и Microsoft. Контракт также могут обсудить с Oracle, IBM и Google.

Напомним, 5 июля Безос, руководивший Amazon со дня основания, покинул пост главы корпорации. Его сменил бывший глава Amazon Web Services Энди Ясси. Безос будет руководить советом директоров компании и сосредоточится на новых продуктах, а также продолжит участвовать в важных проектах Amazon.

20 июля Безос планирует отправиться в космос на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Суборбитальный полет продлится около 15 минут.