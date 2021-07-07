Пентагон допоміг: статки Безоса сягли рекордних $211 млрд

Під тиском Amazon Пентагон відмовився від контракту на $10 млрд із Microsoft.

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса за підсумками торгів 6 липня зросли на $8,44 млрд і сягли рекордної позначки $211 млрд, повідомило Bloomberg.

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Попередній рекорд був зафіксований в січні, коли статки глави Tesla та SpaceX Ілона Маска на короткий час сягли $210 млрд (зараз вони впали до $163 млрд).

Статки Безоса зросли завдяки зростанню вартості акцій Amazon. На це зростання зокрема вплинула новина про те, що Пентагон відмовився від контракту на $10 млрд на створення хмарної інфраструктури зберігання даних, який уклав із Microsoft у 2019 році.

Amazon оскаржила цей контракт у суді. Безос стверджував, що Microsoft перемогла в тендері, оскільки тодішній президент США Дональд Трамп відчував до нього особисту неприязнь. Суд постановив призупинити контракт.

Пентагон планує укласти новий контракт вже не з одним, а з декількома постачальниками. Відомство дало зрозуміти, що чекає відповідних пропозицій від Amazon і Microsoft. Контракт також можуть обговорити з Oracle, IBM і Google.

Нагадаємо, 5 липня Безос, який керував Amazon із дня заснування, покинув посаду глави корпорації. Його змінив колишній глава Amazon Web Services Енді Ясси. Безос керуватиме радою директорів компанії і зосередиться на нових продуктах, а також продовжить брати участь у важливих проектах Amazon.

20 липня Безос планує відправитися в космос на створеному Blue Origin кораблі New Shepard. Суборбітальний політ триватиме приблизно 15 хвилин.