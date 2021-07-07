"Ни на секунду не терял оптимизма": умер Роберт Дауни-старший

Актера и режиссера не стало в возрасте 85 лет из-за болезни Паркинсона. Роберт Дауни-младший эмоционально отреагировал на смерть отца.

В Нью-Йорке в возрасте 85 лет скончался Роберт Дауни-старший — актер, режиссер и отец Роберта Дауни-младшего. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на его жену Розмари Роджерс.

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По словам женщины, режиссер умер во сне у себя дома после пяти лет борьбы с болезнью Паркинсона.

Он снялся в таких фильмах, как "Магнолия", "Ночи в стиле буги" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе". Последним фильмом, где он выступил в качестве актера, был комедийный боевик "Ограбление башни", снятый в 2011 году. Также в этом фильме снимались Кейси Аффлек, Бен Стиллер и Эдди Мерфи.

Дауни-старший был трижды женат. Первой его женой была актриса Элси Энн Дауни, она родила ему двух детей, включая Роберта Дауни-младшего. В 1975 году они развелись, после чего он женился на актрисе Лоре Эрнст. Она умерла в 1994 году от болезни Лу Герига, и в 1998 году режиссер женился в последний раз — на писательнице Розмари Роджерс.

На смерть отца в Facebook уже отреагировал сын режиссера — Роберт Дауни-младший. Актер отметил, что на протяжении болезни его отец не терял оптимизма ни на секунду.

Как сообщалось ранее, 5 июля скончался выдающийся американский режиссер Ричард Доннер, снявший такие фильмы, как "Омен", "Смертельное оружие" и "Супермен". Ему был 91 год, труд режиссера называли "фундаментом, на котором строятся все нормальные фильмы о супергероях".

Ранее в этот же день стало известно, что в Италии в возрасте 78 лет скончалась певица и экс-звезда The Voice of Italy Рафаэлла Карра. По словам родственников, она умерла из-за продолжительной болезни. На трагедию уже отреагировали в правительстве Италии. Министр культуры республики Дарио Франческини посвятил умершей певице публикацию в соцсетях.