"Ні на секунду не втрачав оптимізму": помер Роберт Дауні-старший

Актора і режисера не стало у віці 85 років через хворобу Паркінсона. Роберт Дауні-молодший емоційно відреагував на смерть батька.

У Нью-Йорку у віці 85 років помер Роберт Дауні-старший — актор, режисер і батько Роберта Дауні-молодшого. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на його дружину Розмарі Роджерс.

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За словами жінки, режисер помер уві сні в себе вдома після пʼяти років боротьби з хворобою Паркінсона.

Він знявся в таких фільмах, як "Магнолія", "Ночі в стилі бугі" і "Жити і померти в Лос-Анджелесі". Останнім фільмом, де він виступив як актор, був комедійний бойовик "Пограбування вежі", знятий у 2011 році. Також у цьому фільмі знімалися Кейсі Аффлек, Бен Стіллер і Едді Мерфі.

Дауні-старший був тричі одружений. Першою його дружиною була актриса Елсі Енн Дауні, вона народила йому двох дітей, включаючи Роберта Дауні-молодшого. У 1975 році вони розлучилися, після чого він одружився з актрисою Лорі Ернст. Вона померла в 1994 році від хвороби Лу Геріга, і в 1998 році режисер одружився востаннє — з письменницею Розмарі Роджерс.

На смерть батька у Facebook уже відреагував син режисера — Роберт Дауні-молодший. Актор зазначив, що протягом хвороби його батько не втрачав оптимізму ні на секунду.

Як повідомлялося раніше, 5 липня помер видатний американський режисер Річард Доннер, який зняв такі фільми, як "Омен", "Смертельна зброя" і "Супермен". Йому був 91 рік, працю режисера називали "фундаментом, на якому будуються всі нормальні фільми про супергероїв".

Раніше в цей же день стало відомо, що в Італії у віці 78 років померла співачка й ексзірка The Voice of Italy Рафаелла Карра. За словами родичів, вона померла через тривалу хворобу. На трагедію вже відреагували в уряді Італії. Міністр культури республіки Даріо Франческіні присвятив померлій співачці публікацію в соцмережах.