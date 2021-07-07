Экстрадиция Ассанжа: США разрешили обжаловать запрет на выдачу основателя WikiLeaks

О решении суда Британии рассказали в самой WikiLeaks, не уточнив при этом, какую именно часть смогут обжаловать представители Штатов.

Суд Великобритании согласился рассмотреть апелляцию, которая была подана Министерством юстиции США, на отказ в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает пресс-служба организации в Twitter.

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В организации подчеркнули, что Министерство юстиции США получило разрешение на частичное обжалование решения суда Великобритании об отказе экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты.

"США получили разрешение на частичное обжалование вынесенного в январе решения о том, что Джулиан Ассанж не подлежит выдаче (властям США — ред.)", — говорится в сообщении WikiLeaks.

Организация, основанная Джулианом Ассанжем, не публикует дополнительную информацию о том, какую именно часть решения британского суда смогут обжаловать представители США.

"Новые разоблачения в отношении главного свидетеля Министерства юстиции подтверждают то, что мы все знали: дело против Джулиана было построено на лжи", — цитирует WikiLeaks адвоката Джулиана Ассанжа Стэллу Моррис.

[ + – ] США смогут обжаловать решение об отказе в экстрадиции Ассанжа

Ранее Фокус сообщал, что суд Лондона отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Окружной судья Ванесса Барайцер решила заблокировать решение о выдаче Джулиана Ассанжа из-за опасений по поводу психического здоровья основателя организации WikiLeaks и склонности к самоубийству в США.

Сам Джулиан Ассанж был задержан в Лондоне в апреле 2019 года, после того как власти Эквадора лишили его убежища в своем посольстве. Скотланд-Ярд заявил, что решение об аресте основателя WikiLeaks было принято по требованию об экстрадиции в США, где Джулиана Ассанжа обвиняют в в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.

После решения суда Лондона адвокаты основателя WikiLeaks требовали, чтобы Джулиана Ассанжа выпустили под залог. Но, как рассказывал Фокус, суд Лондона отклонил апелляцию, а свой отказ мотивировал тем, что основатель WikiLeaks ранее нарушал условия выхода под залог.

Правительство США выдвинуло Джулиану Ассанжу обвинения по 18 пунктам, среди которых: заговор с целью взлома военных баз данных США с целью получения конфиденциальной секретной информации, касающейся войн в Афганистане и Ираке.