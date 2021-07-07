Екстрадиція Ассанжа: США дозволили оскаржити заборону на видачу засновника WikiLeaks

Про рішення суду Британії розповіли в самій WikiLeaks, не уточнивши при цьому, яку саме частину зможуть оскаржити представники Штатів.

Суд Великобританії погодився розглянути апеляцію, яка була подана Міністерством юстиції США, на відмову в екстрадиції засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа, повідомляє пресслужба організації у Twitter.

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В організації підкреслили, що Міністерство юстиції США отримало дозвіл на часткове оскарження рішення суду Великобританії про відмову екстрадиції Джуліана Ассанжа до Сполучених Штатів.

"США отримали дозвіл на часткове оскарження винесеного в січні рішення про те, що Джуліан Ассанж не підлягає видачі (владі США — ред.)", — йдеться в повідомленні WikiLeaks.

Організація, заснована Джуліаном Ассанжем, не публікує додаткову інформацію про те, яку саме частину рішення британського суду зможуть оскаржити представники США.

"Нові викриття стосовно головного свідка Міністерства юстиції підтверджують те, що ми всі знали: справа проти Джуліана була побудована на брехні", — цитує WikiLeaks адвоката Джуліана Ассанжа Стеллу Морріс.

[ + – ] США зможуть оскаржити рішення про відмову в екстрадиції Ассанжа

Раніше Фокус повідомляв, що суд Лондона відмовив США в екстрадиції Джуліана Ассанжа. Окружний суддя Ванесса Барайцер вирішила заблокувати рішення про видачу Джуліана Ассанжа через побоювання з приводу психічного здоров'я засновника організації WikiLeaks і схильності до самогубства в США.

Сам Джуліан Ассанж був затриманий у Лондоні у квітні 2019 року, після того як влада Еквадору позбавила його притулку у своєму посольстві. Скотланд-Ярд заявив, що рішення про арешт засновника WikiLeaks було прийнято на вимогу про екстрадицію в США, де Джуліана Ассанжа звинувачують у змові з метою здійснення комп'ютерного злому.

Після рішення суду Лондона адвокати засновника WikiLeaks вимагали, щоб Джуліана Ассанжа випустили під заставу. Але, як розповідав Фокус, суд Лондона відхилив апеляцію, а свою відмову мотивував тим, що засновник WikiLeaks раніше порушував умови виходу під заставу.

Уряд США висунув Джуліану Ассанжу звинувачення з 18 пунктів, серед яких: змова з метою злому військових баз даних США з метою отримання конфіденційної секретної інформації, що стосується воєн в Афганістані та Іраку.