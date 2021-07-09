Мэр крупнейшего города ЮАР Йоханнесбург умер от COVID-19

Джеффри Махубо госпитализировали на прошлой неделе, а накануне смерти мэр крупнейшего города ЮАР призвал не допустить распространения пандемии COVID-19.

Мэр крупнейшего города в ЮАР Йоханнесбурга Джеффри Махубо скончался от последствий COVID-19, сообщает издание Eyewitness News.

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Топ-чиновник скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 53 лет.

По данным журналистов, мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо был госпитализирован в больницу с симптомами COVID-19 на прошлой неделе.

После того, как топ-чиновник ЮАР получил положительный тест на коронавирус, он призвал жителей страны сделать все возможное, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Мэр Йоханнесбурга Джеффри Махубо был госпитализирован в больницу в начале июля, а положительный тест на COVID-19 ему пришел уже в начале июля.

"Йоханнесбург официально переживает третью волну COVID-19, жителям рекомендуется принимать необходимые меры предосторожности. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и ограничивайте своё передвижение в соответствии с правилами", — заявлял Джеффри Махубо накануне своей смерти.

По последним данным от ВОЗ, в странах Африки количество зафиксированных случаев заражения COVID-19 достигло к 8 июля 5,766 млн. Максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ЮАР — 2 112 336. Отметим, что население Йоханнесбурга, мэром которого был Джеффри Махубо, составляет около 6 млн человек.

Ранее Фокус сообщал, что дельта штамм коронавируса стал доминирующим в Германии. Всего за неделю доля опасной мутации практически удвоилась, увеличившись с 37% до 59%. Ученые предупреждают, что из-за опасной мутации в стране может увеличиться рост числа зараженных.

Также Фокус рассказывал, что Португалию и Великобританию накрыла четвертая волна COVID-19. Агрессивный индийский штамм коронавируса стал причиной почти 90% новых случаев заболевания в Португалии, и им заражаются даже вакцинированные пациенты.