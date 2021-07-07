Штамм коронавируса "Дельта" стал доминирующим в Германии

Всего за неделю доля опасной мутации практически удвоилась, увеличившись с 37% до 59%. Ученые опасаются, что это может повлечь резкое увеличение числа больных.

Преобладающей мутацией коронавируса в Германии стал штамм "Дельта". Об этом в среду, 7 июля, сообщил Институт Роберта Коха.

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Данные собраны в период с 21 по 27 июня 2021 года. Ученые при этом утверждают, что почти две трети новых заражений, которые подтверждены методом ПЦР, относятся именно к этому штамму, и лишь треть — версией "Альфа". Доля последнего при этом упала с 91% в конце мая до 33% в конце июня, другие варианты вируса при этом на сегодняшний день не играют особой роли в этой стране.

Примечательно, что доля мутации "Дельта" почти удвоилась за неделю — с 37% до 59%. При этом пока что в стране сохраняется низкий уровень заболеваемости коронавирусом в целом. Эксперты все же опасаются, что из-за распространении "Дельты" число новых заболеваний может значительно возрасти, как в Великобритании в мае.

По данным сайта Worldometers, за минувшие сутки в Германии обнаружили 712 новых случаев коронавируса. При этом 35 человек умерли, а 1 200 выздоровели.

Всего с начала пандемии в этой стране зарегистрировали 3 739 555 случаев заболевания. 91 630 человек умерли, выздоровели — 3 630 500.

Как сообщалось ранее, в Британии все больше вакцинированных умирают от штамма коронавируса "Дельта". Однако ученые просят не паниковать и называют этот процесс закономерным.

Фокус ранее писал о том, что штамм "Дельта" принесет в Украину новую волну коронавируса. Также врачи не исключают, что скоро мы получим новый, "украинский" штамм.

Напомним также, что эксперты назвали новые симптомы штамма коронавируса "Дельта". В частности, пациенты, заразившиеся дельта штаммом коронавируса, стали жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта