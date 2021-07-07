Штам коронавірусу "Дельта" почав домінувати в Німеччині

Усього за тиждень частка небезпечної мутації практично подвоїлася, збільшившись з 37% до 59%. Учені побоюються, що це може спричинити різке збільшення числа хворих.

Переважною мутацією коронавірусу в Німеччині став штам "Дельта". Про це в середу, 7 липня, повідомив Інститут Роберта Коха.

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Дані зібрані в період з 21 по 27 червня 2021 року. Учені при цьому стверджують, що майже дві третини нових заражень, які підтверджені методом ПЛР, відносяться саме до цього штаму, і лише третина — версія "Альфа". Частка останнього при цьому впала з 91% у кінці травня до 33% у кінці червня, інші варіанти вірусу при цьому на сьогодні не відіграють особливої ролі в цій країні.

Примітно, що частка мутації "Дельта" майже подвоїлася за тиждень — з 37% до 59%. При цьому поки що в країні зберігається низький рівень захворюваності коронавірусом у цілому. Експерти все ж побоюються, що через поширення "Дельти" число нових захворювань може значно зрости, як у Великобританії в травні.

За даними сайту Worldometers, за минулу добу в Німеччині виявили 712 нових випадків коронавірусу. При цьому 35 осіб померли, а 1 200 одужали.

Усього з початку пандемії в цій країні зареєстрували 3 739 555 випадків захворювання. 91 630 осіб померли, одужали — 3 630 500.

Як повідомлялося раніше, у Британії все більше вакцинованих вмирають від штаму коронавірусу "Дельта". Однак, учені просять не панікувати і називають цей процес закономірним.

Фокус раніше писав про те, що штам "Дельта" принесе в Україну нову хвилю коронавірусу. Також лікарі не виключають, що скоро ми отримаємо новий, "український" штам.

Нагадаємо також, що експерти назвали нові симптоми штаму коронавірусу "Дельта". Зокрема, пацієнти, які заразилися дельта-штамом коронавірусу, стали скаржитися на розлад шлунково-кишкового тракту