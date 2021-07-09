Мер найбільшого міста ПАР Йоганнесбург помер від COVID-19

Джеффрі Махубо госпіталізували минулого тижня, а напередодні смерті мер найбільшого міста ПАР закликав не допустити поширення пандемії COVID-19.

Мер найбільшого міста в ПАР Йоганнесбурга Джеффрі Махубо помер від наслідків COVID-19, повідомляє видання Eyewitness News.

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Топчиновник помер від коронавірусної інфекції у віці 53 років.

За даними журналістів, мер Йоганнесбурга Джеффрі Махубо був госпіталізований в лікарню із симптомами COVID-19 минулого тижня.

Після того, як топчиновник ПАР отримав позитивний тест на коронавірус, він закликав жителів країни зробити все можливе, щоб не допустити поширення COVID-19.

Мер Йоганнесбурга Джеффрі Махубо був госпіталізований в лікарню на початку липня, а позитивний тест на COVID-19 йому прийшов вже на початку липня.

"Йоганнесбург офіційно переживає третю хвилю COVID-19, жителям рекомендується вживати необхідних заходів обережності. Носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції та обмежуйте своє пересування відповідно до правил", — заявляв Джеффрі Махубо напередодні своєї смерті.

За останніми даними від ВООЗ, у країнах Африки кількість зафіксованих випадків зараження COVID-19 досягла до 8 липня 5,766 млн. Максимальна кількість хворих коронавірусною інфекцією зареєстрована в ПАР — 2 112 336. Зазначимо, що населення Йоганнесбурга, мером якого був Джеффрі Махубо, становить приблизно 6 млн осіб.

Раніше Фокус повідомляв, що дельта штам коронавірусу почав домінувати в Німеччині. Усього за тиждень частка небезпечної мутації практично подвоїлася, збільшившись з 37% до 59%. Учені попереджають, що через небезпечну мутацію в країні може збільшитися зростання кількості заражених.

Також Фокус розповідав, що Португалію та Великобританію накрила четверта хвиля COVID-19. Агресивний індійський штам коронавірусу став причиною майже 90% нових випадків захворювання в Португалії, і ним заражаються навіть вакциновані пацієнти.