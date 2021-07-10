"Значит, мы на Марсе": в ГПС отреагировали на слова Моргенштерна о приезде в Украину

По данным СМИ, рэпер записал свое скандальное видео в Башкирии.

В Госпогранслужбе (ГПС) фактически опровергли заявление российского рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна), о его въезде в Украину.

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"Если Моргенштерн сейчас в Украине, то мы на Марсе. Ответить другим образом не позволяет законодательство", – сказал глава ГПС Сергей Дейнеко изданию "Страна".

Отметим, законодательство запрещает разглашать информацию о пересечении границы конкретным человеком.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Запорожье приедет Моргенштерн, который собирался давать концерт во Дворце спорта "Юность". Однако это оказалось пранком. В "Юности" заявили, что информация о выступлении Моргенштерна ложная. В ДС попросту хотели проверить активность и музыкальные вкусы запорожцев.

Напомним, Моргенштерн, которому СБУ запретила въезд в Украину, разместил в Instagram видео, в котором сообщил, он проводит "медовый месяц" в Украине.

Позже "Страна" написала, что по ее данным, это видео Монгерштерна было пранком. На самом деле он находится в России, в своей родной Башкирии.

Фокус сообщал, что Моргенштерн подал в суд на СБУ. Он намерен судиться с СБУ в Окружном админсуде Киева с целью оспорить запрет въезда на территорию Украины.