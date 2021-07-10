"Значить, ми на Марсі": в ДПС відреагували на слова Моргенштерна про приїзд в Україну

За даними ЗМІ, репер записав своє скандальне відео в Башкирії.

У Держприкордонслужбі (ДПС) фактично спростували заяву російського репера Алішера Валєєва (Моргенштерна), про його вʼїзд в Україну.

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"Якщо Моргенштерн зараз в Україні, то ми на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство", — сказав глава ДПС Сергій Дейнеко виданню "Країна".

Відзначимо, законодавство забороняє розголошувати інформацію про перетин кордону конкретною людиною.

У грудні минулого року повідомлялося, що в Запоріжжі приїде Моргенштерн, який збирався давати концерт у Палаці спорту "Юність". Однак це виявилося пранком. В "Юності" заявили, що інформація про виступ Моргенштерна несправжня. В ДС просто хотіли перевірити "музичні смаки запорожців".

Нагадаємо, Моргенштерн, якому СБУ заборонила вʼїзд в Україну, розмістив в Instagram відео, в якому повідомив, він проводить "медовий місяць" в Україні.

Пізніше "Країна" написала, що за її даними, це відео Монгерштерна було пранком. Насправді він знаходиться в Росії, в своїй рідній Башкирії.

Фокус повідомляв, що Моргенштерн подав до суду на СБУ. Він має намір судитися з СБУ в Окружному адмінсуді Києва з метою оскаржити заборону вʼїзду на територію України.