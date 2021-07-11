Концерт Сереги в Беларуси: рэпер "проверил на крепость" рукопожатие Лукашенко (видео)

По словам певца, ходят слухи, что у Лукашенко самое крепкое рукопожатие "в центральной Европе", поэтому он решил проверить это собственноручно.

Белорусский рэп-исполнитель Серега дал концерт в Беларуси, на котором присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает государственное Белта.

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На концерте "Купалье" в агрогороде Александрия, Серега решил проверить крепкость рукопожатия с Лукашенко.

"Ходят слухи, что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в центральной Европе. И этот человек сейчас находится здесь. И я не могу упустить возможность и не проверить это", — заявил Серега и направил в зал, где сидели Лукашенко и его сын Николай.

Пока рэпер шел к президенту, он сказал, что знает, что делает это не по этикету, без галстука, но если Гордону можно, то и ему тоже не страшно.

Пожав руку, он сделал вывод, что рукопожатие у президента Беларуси самое крепкое не только в центральной, но и в восточной и западной Европе. После этого они обнялись и обменялись парой слов.

Напомним, Кабмин подготовил новые санкции против Беларуси, под них попадет сын Лукашенко — Николай.

Отметим также, что военкомат Беларуси устроил флешмоб "заряда энергией" после того как полковник пожал руку Лукашенко на концерте.