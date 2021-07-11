Концерт Серьоги в Білорусі: репер "перевірив на міцність" рукостискання Лукашенко (відео)

За словами співака, ходять чутки, що у Лукашенка найміцніше рукостискання "в центральній Європі", тому він вирішив перевірити це власноруч.

Білоруський реп-виконавець Серьога дав концерт в Білорусі, на якому був присутній президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це повідомляє державне Белта.

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На концерті "Купали" в агромістечку Олександрія, Серьога вирішив перевірити міцність рукостискання з Лукашенком.

"Ходять чутки, що у мене найміцніше рукостискання в шоу-бізнесі. А вільна преса пише, що є людина, у якої найміцніше рукостискання в центральній Європі. І ця людина зараз знаходиться тут. І я не можу упустити можливість і не перевірити це ", — заявив Сергій і пішов у зал, де сиділи Лукашенко і його син Микола.

Поки репер йшов до президента, він сказав, що знає, що робить це не за правилами етикету, без краватки, але якщо Гордону можна, то і йому теж не страшно.

Потиснувши руку, він зробив висновок, що рукостискання у президента Білорусі найміцніше не тільки в центральній, а й в східній і західній Європі. Після цього вони обнялися і обмінялися кількома словами.

Нагадаємо, Кабмін підготував нові санкції проти Білорусі, під них потрапить син Лукашенка — Микола.

Відзначимо також, що військкомат Білорусі влаштував флешмоб "заряду енергією" після того як полковник потиснув руку Лукашенко на концерті.