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У побережья Малайзии столкнулись мегаконтейнеровоз и сухогруз (фото, видео)

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Фото: скриншот | Один из кораблей

ZEPHYR LUMOS ударил GALAPAGOS в правый борт, причинив серьезные повреждения. Причины столкновения на данный момент неизвестны.

Мегаконтейнеровоз ZEPHYR LUMOS столкнулся с сухогрузом Panamax GALAPAGOS в Малаккском проливе у побережья Малайзии.

Как сообщает ресурс Мaritimebulletin, столкновение произошло на полпути между Сингапуром и портом Диксон.

При этом, оба корабля шли в западном направлении. Почему они столкнулись, на данный момент неизвестно.

Сообщается лишь, что ZEPHYR LUMOS ударил GALAPAGOS в районе грузовой палубы правого борта, причинив серьезные повреждения. Корабли разошлись после столкновения и стали на якоря.

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Место столкновения
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Один из пострадавших кораблей
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Пострадавший корабль
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Столкновение произошло ночью
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Издание пишет, что контейнеровоз следовал из Сингапура в Суэцкий канал, а сухогруз – из Сингапура в Индию.

Столкновение кораблей

Ранее стало известно, что администрация Суэцкого канала и владелец контейнеровоза Ever Given, ставшего причиной блокировки в марте канала, смогли после трех месяцев переговоров договориться о компенсации.

Напомним, 23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило южную часть канала, упершись носом и кормой в противоположные берега. Причиной случившегося назвали сильный ветер и песчаную бурю.

При этом, оператору экскаватора, который первым прибыл на место и откапывал нос контейнеровоза, уткнувшийся в берег, не заплатили за сверхурочную работу