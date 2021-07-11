У побережья Малайзии столкнулись мегаконтейнеровоз и сухогруз (фото, видео)

ZEPHYR LUMOS ударил GALAPAGOS в правый борт, причинив серьезные повреждения. Причины столкновения на данный момент неизвестны.

Мегаконтейнеровоз ZEPHYR LUMOS столкнулся с сухогрузом Panamax GALAPAGOS в Малаккском проливе у побережья Малайзии.

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Как сообщает ресурс Мaritimebulletin, столкновение произошло на полпути между Сингапуром и портом Диксон.

При этом, оба корабля шли в западном направлении. Почему они столкнулись, на данный момент неизвестно.

Сообщается лишь, что ZEPHYR LUMOS ударил GALAPAGOS в районе грузовой палубы правого борта, причинив серьезные повреждения. Корабли разошлись после столкновения и стали на якоря.

[ + – ] Место столкновения [ + – ] Один из пострадавших кораблей [ + – ] Пострадавший корабль [ + – ] Столкновение произошло ночью

Издание пишет, что контейнеровоз следовал из Сингапура в Суэцкий канал, а сухогруз – из Сингапура в Индию.

[ + – ] Столкновение кораблей

Ранее стало известно, что администрация Суэцкого канала и владелец контейнеровоза Ever Given, ставшего причиной блокировки в марте канала, смогли после трех месяцев переговоров договориться о компенсации.

Напомним, 23 марта шедшее под панамским флагом судно Ever Given длиной 400 м перегородило южную часть канала, упершись носом и кормой в противоположные берега. Причиной случившегося назвали сильный ветер и песчаную бурю.

При этом, оператору экскаватора, который первым прибыл на место и откапывал нос контейнеровоза, уткнувшийся в берег, не заплатили за сверхурочную работу.