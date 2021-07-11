У побережья Малайзии столкнулись мегаконтейнеровоз и сухогруз (фото, видео)

ZEPHYR LUMOS ударил GALAPAGOS в правый борт, причинив серьезные повреждения. Причины столкновения на данный момент неизвестны.

Мегаконтейнеровоз ZEPHYR LUMOS зіткнувся з суховантажем Panamax GALAPAGOS в Малаккській протоці біля узбережжя Малайзії.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє ресурс Мaritimebulletin, зіткнення сталося на півдорозі між Сінгапуром і портом Діксон.

При цьому, обидва кораблі йшли в західному напрямку. Чому вони зіткнулися, на даний момент невідомо.

Повідомляється лише, що ZEPHYR LUMOS вдарив GALAPAGOS в районі вантажної палуби правого борту, заподіявши серйозні пошкодження. Кораблі розійшлися після зіткнення і стали на якорі.

[ + – ] Місце зіткнення [ + – ] Один з постраждалих кораблів [ + – ] потерпілий корабель [ + – ] Зіткнення сталося вночі

Видання пише, що контейнеровоз плив з Сінгапуру в Суецький канал, а суховантаж — з Сінгапуру до Індії.

[ + – ] зіткнення кораблів

Раніше стало відомо, що адміністрація Суецького каналу і власник контейнеровоза Ever Given, що став причиною блокування в березні каналу, змогли після трьох місяців переговорів домовитися про компенсацію.

Нагадаємо, 23 березня судно Ever Given довжиною 400 м перегородило південну частину каналу, упершись носом і кормою в протилежні берега. Причиною того, що сталося назвали сильний вітер і піщану бурю.

При цьому, оператору екскаватора, який першим прибув на місце і копав під носом контейнеровоза, що уткнувся в берег, не заплатили за роботу в надурочний час.