"Капитализм без конкуренции – это эксплуатация": Байден объявил поход против корпораций

Президент США возобновил правило "сетевого нейтралитета", упростил смену банка, потребовал не запрещать работникам переходить к конкурентам.

Указ представляет собой "дорожную карту", в соответствии с которой государственным ведомствам следует принимать меры для противодействия консолидации, а также деловым практикам, которые могут подавлять конкуренцию и способствовать росту цен при уменьшении потребительского выбора.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Указ затрагивает широкий круг секторов – от сельского хозяйства до интернет-платформ. Кроме того, он касается некоторых практик рынка труда, которые ограничивают зарплаты и мобильность.

"Капитализм без конкуренции – это не капитализм. Это эксплуатация", – заявил Байден перед подписанием указа. Он добавил, что без здоровой конкуренции крупные игроки "могут назначать любые цены и обращаться с вами так, как хотят". По мнению президента, для слишком большого числа американцев это означает "невыгодные сделки в том, без чего нельзя обходиться".

Указ включает 72 инициативы, реализовывать которые предстоит десяти федеральным ведомствам США.

Среди этих инициатив:

запрет устанавливать для работников ограничения на переход к конкурентам;

разрешение на импорт дешевых лекарств из Канады;

отмена "обременительных требований" о лицензировании занятий, которые препятствуют мобильности на рынке труда;

запрет провайдерам интернета заключать эксклюзивная договора с домовладельцами;

упрощение получения пассажирами возмещения от авиакомпаний;

запрет производителям требовать ремонтировать их изделия исключительно в фирменной сети;

упрощение для клиентов процедуры смены банка;

изменение правил федеральных закупок с целью упрощения допуска к ним малого бизнеса.

Указ восстанавливает правило "сетевого нейтралитета", которое запрещает блокировать контент или замедлять трафик в зависимости от его типа. Это правило принял президент Барак Обама, а отменил Дональд Трамп.

При Белом доме будет учрежден Совет по конкуренции, который возглавит директор Национального экономического совета. Он будет координировать работу федеральных ведомств по реализации указа президента.

Отметим, что указ был подписан всего через пару недель после того, как судебный комитет Палаты представителей США проголосовал за шесть антимонопольных законопроектов, направленных на оживление конкуренции в технологическом секторе.

Напомним, ранее Фокус писал, как транснациональные компании становятся врагами демократии. Современный капитализм движется против своего единственного легитимизирующего фактора — он разводится с политической свободой. Из "корпоративного гражданина" транснациональные компании становятся врагами "свободного государства".

Генеральные прокуроры федерального округа Колумбия и 36 американских штатов 7 июля подали коллективный иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства.

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск против Google, Facebook и Twitter за то, что в январе 2021 года его аккаунты были заблокированы на популярных платформах.