"Капіталізм без конкуренції — це експлуатація": Байден оголосив похід проти корпорацій

Президент США відновив правило "мережевого нейтралітету", спростив зміну банку, зажадав не забороняти працівникам переходити до конкурентів.

Указ є "дорожньою картою", відповідно до якої державним відомствам слід вживати заходів для протидії консолідації, а також діловим практикам, які можуть пригнічувати конкуренцію і сприяти зростанню цін при зменшенні споживчого вибору.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

Указ зачіпає широке коло секторів — від сільського господарства до інтернет-платформ. Крім того, він стосується деяких практик ринку праці, які обмежують зарплати і мобільність.

"Капіталізм без конкуренції — це не капіталізм. Це експлуатація", — заявив Байден перед підписанням указу. Він додав, що без здорової конкуренції великі гравці "можуть призначати будь-які ціни і поводитися з вами так, як хочуть". На думку президента, для занадто великого числа американців це означає "невигідні угоди в тому, без чого не можна обходитися".

Указ включає 72 ініціативи, реалізовувати які належить десяти федеральним відомствам США.

Серед цих ініціатив:

заборона встановлювати для працівників обмеження на перехід до конкурентів;

дозвіл на імпорт дешевих ліків з Канади;

скасування "обтяжливих вимог" про ліцензування занять, які перешкоджають мобільності на ринку праці;

заборона провайдерам інтернету укладати ексклюзивні договори з домовласниками;

спрощення отримання пасажирами відшкодування від авіакомпаній;

заборона виробникам вимагати ремонтувати їх вироби виключно у фірмовій мережі;

спрощення для клієнтів процедури зміни банку;

зміна правил федеральних закупівель з метою спрощення допуску до них малого бізнесу.

Указ відновлює правило "мережевого нейтралітету", яке забороняє блокувати контент або сповільнювати трафік залежно від його типу. Це правило прийняв президент Барак Обама, а скасував Дональд Трамп.

При Білому домі буде заснована Рада з конкуренції, яку очолить директор Національної економічної ради. Він координуватиме роботу федеральних відомств щодо реалізації указу президента.

Зазначимо, що указ був підписаний всього через кілька тижнів після того, як судовий комітет Палати представників США проголосував за шість антимонопольних законопроектів, спрямованих на пожвавлення конкуренції в технологічному секторі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як транснаціональні компанії стають ворогами демократії. Сучасний капіталізм рухається проти свого єдиного легітимізуючого фактора — він розлучається з політичною свободою. З "корпоративного громадянина" транснаціональні компанії стають ворогами "вільної держави".

Генеральні прокурори федерального округу Колумбія і 36 американських штатів 7 липня подали колективний позов до Google за порушення антимонопольного законодавства.

Колишній президент США Дональд Трамп подав позов проти Google, Facebook і Twitter за те, що в січні 2021 року його акаунти були заблоковані на популярних платформах.