"Снова ты?". Греческий спасатель вытащил россиянку из моря второй раз за год

Из за сильного течения 75-летняя женщина не могла выбраться из воды.

На Крите в поселке Сталида (Сталис) около Ираклиона спасатель Йоргос Макридакис вытащил из штормового моря начавшую тонуть пожилую женщину. 75-летняя россиянка, которая постоянно проживает в этом районе, в воскресенье, 11 июля, пришла на пляж, чтобы искупаться, однако сильное течение не давало ей выйти на берег, сообщил местный телеканал EPT.

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На берегу спасатель узнал женщину – год назад он вытащил ее из воды в том же самом месте и при тех же условиях.

"Снова ты? Опять?" – спросил он женщину и в шутку назвал ее своим лучшим клиентом. Однако потом попросил ее больше не купаться в шторм без разрешения спасателей.

Напомним, во время "свободной игры" в ходе учений Sea Breeze-2021 произошел внештатный случай. При отработке десантирование с вертолета, десантника унесло в Черное море. Его спасением в условиях шторма занимались около двух часов.

В Херсонской области полицейские и отдыхающие спасли дельфина, которого штормом выбросило на берег.