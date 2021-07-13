"Знову ти?". Грецький рятувальник витягнув росіянку з моря вдруге за рік

Через сильну течію 75-річна жінка не могла вибратися з води.

На Криті в селищі Сталіда (Сталіс) поблизу Іракліона рятувальник Йоргос Макрідакіс витягнув зі штормового моря літню жінку, яка почала тонути. 75-річна росіянка, яка постійно проживає в цьому районі, в неділю, 11 липня, прийшла на пляж, щоб скупатися, проте сильна течія не давала їй вийти на берег, повідомив місцевий телеканал EPT.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На березі рятувальник впізнав жінку — рік тому він витягнув її з води в тому ж самому місці й за тих же умов.

"Знову ти? Знову?" — запитав він жінку і жартома назвав її своїм кращим клієнтом. Однак потім попросив її більше не купатися в шторм без дозволу рятувальників.

Нагадаємо, під час "вільної гри" в процесі навчань Sea Breeze-2021 стався позаштатний випадок. Під час відпрацювання десантування з вертольота, десантника віднесло в Чорне море. Його порятунком в умовах шторму займалися майже дві години.

У Херсонській області поліцейські та відпочивальники врятували дельфіна, якого штормом викинуло на берег.