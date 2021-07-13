Базу данных клиентов телеграм-бота "Глаз Бога" выложили в Сеть

По угрозой оказались личные данные 774 тысяч пользователей из России, Украины и Беларуси.

Неизвестные выложили в открытом доступе личные данные клиентов заблокированного российского Telegram-бота "Глаз бога", который использовался для поиска информации по утекшим базам данных из российских ведомств.

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База состоит из 774 тысяч строк. В каждой из них содержится ID пользователя в Telegram, его номер телефона, имя и фамилия, сообщил телеграм-канал Readovka.

В слитой базе находится личная информация о 774 тысячах пользователей из России, Украины и Беларуси.

По оценке экспертов, база с большой долей вероятности содержит достоверные данные. Они предполагают, что в скором времени появится полная версия с расширенной информацией.

В марте 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из социальных сетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

После это Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать телеграм-боты, которые специализируются на поиске и распространении личных данных россиян. Модераторы мессенджера удалили бот "Глаз бога", однако уже через час он стал доступен по новому адресу.

Деятельность этого клона суд признал незаконной только 1 июля. На следующий день Telegram удалил и сам бот, и телеграм-канал "Глаз бога". Но по состоянию на 12:25 13 июля бот был доступен.

Напомним, основатель "Глаза бога" Евгений Антипов обвинил Telegram в незаконном удалении его канала, который предлагает услуги "пробива" по закрытым базам данных. Он намерен уйти с площадки Telegram, пригрозив слить в социальные сети информацию о коррупции руководства мессенджера и об их связях с Роскомнадзором.

Также Фокус рассказывал, что Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро и заблокировать в Германии. Чиновники утверждают, что Telegram не сотрудничает с властями и не подчиняется законам.