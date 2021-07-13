Базу даних клієнтів телеграм-бота "Око Бога" виклали в мережу

Під загрозою опинилися особисті дані 774 тисяч користувачів з Росії, України та Білорусі.

Невідомі виклали у відкритому доступі особисті дані клієнтів заблокованого російського Telegram-бота "Око Бога", який використовувався для пошуку інформації витоків баз даних з російських відомств.

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База складається з 774 тисяч рядків. У кожній з них міститься ID користувача в Telegram, його номер телефону, імʼя і прізвище, повідомив телеграм-канал Readovka.

У злитій базі особиста інформація про 774 тисячі користувачів з Росії, України та Білорусі.

За оцінкою експертів, база з великою часткою ймовірності містить достовірні дані. Вони припускають, що незабаром зʼявиться повна версія з розширеною інформацією.

У березні 2021 року в РФ набув чинності закон, що забороняє розміщувати і поширювати опубліковану в мережі інформацію про користувачів без їхньої згоди. Йдеться про дані із соціальних мереж, із сайтів оголошень і з відкритих реєстрів.

Після цього Роскомнагляд зажадав від Telegram заблокувати телеграм-боти, які спеціалізуються на пошуку і поширенні особистих даних росіян. Модератори месенджера видалили бот "Око Бога", проте вже через годину він став доступний за новою адресою.

Діяльність цього клону суд визнав незаконною тільки 1 липня. Наступного дня Telegram видалив і сам бот, і телеграм-канал "Око Бога". Але станом на 12:25 13 липня бот був доступний.

Нагадаємо, засновник "Ока Бога" Євген Антіпов звинуватив Telegram у незаконному видаленні його каналу, який пропонує послуги "пробивання" по закритих базах даних. Він має намір піти з майданчика Telegram, пригрозивши злити в соціальні мережі інформацію про корупцію керівництва месенджера і про їхні звʼязки з Роскомнаглядом.

Також Фокус розповідав, що Telegram можуть оштрафувати на 55 млн євро і заблокувати в Німеччині. Чиновники стверджують, що Telegram не співпрацює з владою і не підкоряється законам.