Facebook удалил пост украинского посла после критики статьи Путина (фото)

По словам Евгения Перебийноса, социальная сеть удалила его пост за "разжигание ненависти" и язык вражды.

Социальная сеть Facebook удалила пост украинского посла в Чехии Евгения Перебийноса о его реакции на слова Путина про один народ. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

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По словам посла, он не совсем понимает, какие правила он нарушил, ведь прямо он никого не называл.

"Удалили мой пост. Интересно, какое слово из него противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не называл прямо. Но "они" понимают, что "они" — это "они", — пишет Перебийнис.

При этом в посте, который заблокирован речь идет о том, что никакого одного народа нет, ведь "родственников нормальные люди не убивают".

В сообщении Facebook указывается, что пост нарушает правила о языке вражды и запрете заявлений, когда отдельная группа людей описывается как неполноценная к другим.

Напомним, на "Прямой линии" Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ. В статье об Украине он также пишет об Украине и ее границах.