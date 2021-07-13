Facebook видалив допис українського посла після критики статті Путіна (фото)

За словами Євгена Перебийноса, соціальна мережа видалила його допис за "розпалювання ненависті" та мову ворожнечі.

Соціальна мережа Facebook видалила допис українського посла в Чехії Євгенія Перебийноса про його реакцію на слова Путіна про один народ. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

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За словами посла, він не зовсім розуміє, які правила він порушив, адже прямо він нікого не називав.

"Видалили мій допис. Цікаво, що це за слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не називав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" — це "вони", — пише Перебийніс.

При цьому в дописі, який заблокований йдеться про те, що ніякого одного народу немає, адже "родичів нормальні люди не вбивають".

У повідомленні Facebook вказується, що допис порушує правила про мову ворожнечі та заборону заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна щодо інших.

Нагадаємо, на "Прямій лінії" Путін заявив, що українці та росіяни — це один народ.