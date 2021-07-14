Цель – экономия 5 млрд долларов в год. Африканцы хотят ввести единую валюту

Сейчас в Африке используют 42 валюты, экономисты хотят устранить затраты на их конвертацию.

"Африка будет использовать единую валюту", – заявил на днях генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене, сообщило издание Bitcoin.com.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Мене, это может быть осуществлено через ранее предложенную "Панафриканскую систему платежей и расчетов" (PAPSS). Такая валюта поможет "облегчить трудности, связанные с расчетами при внутриафриканской торговле в иностранной валюте".

Генсек напомним, что в Африке используются 42 валюты." Расходы на конвертацию валют составляют 5 млрд долларов в год. Это очень большая сумма, которую можно рассматривать как недополученные доходы. Поэтому мы хотим снизить и устранить эти затраты", – заявил он.

Пока в экспериментальной фазе участвуют всего шесть стран. Однако Мене надеется, что платформа будет доступна уже к концу года для всех африканских стран, которые захотят подключиться к ней.

AfCFTA начала действовать 1 января 2021 года. Она направлена на объединение стран с суммарным населением 1,3 млрд человек в экономический блок объемом 3,4 трлн долларов, который может станет крупнейшей зоной свободной торговли с момента создания Всемирной торговой организации.

Но валютный проект AfCFTA – не единственный. Так в июне было объявлено, что единая валюта 15 государств Западной Африки будет введена в 2027 году. Об заявил по итогам работы саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) глава Комиссии организации Жан-Клод Касси Бру.

Саммит принял новую дорожную карту по запуску единой валюты. Сейчас восемь стран этого региона входят в зону франка и имеют в качестве денежной единицы западноафриканский франк (франк Африканского финансового сообщества). Остальные государства региона имеют собственные национальные валюты.

В декабре 2019 года страны достигли соглашения с Францией (большинство этих стран ранее были колониями Франции) об изменении в механизме валютной зоны западноафриканского франка. В частности, этот франк переименовали в эко (производное от первых трех букв аббревиатуры ЭКОВАС), но остается привязанным к евро.

Западноафриканский франк в качестве денежной единицы был введен решением французского правительства в декабре 1945 года на территории французских владений в Западной и Экваториальной Африке. Зона франка охватывала восемь государств Западной Африки и шесть стран Центральной Африки. Страны Центральной Африки пока не стремятся отказываться от франка.

Вопрос введения в Африке единой валюты имеет долгую историю. МВФ еще в декабре 2004 годы выпустил отчет, в котором говорится, что создание общей африканской валюты в течение долгого времени является одной из опор африканского единства, символом мощи, которая, как надеются ее приверженцы, возникнет в результате усилий по интеграции континента.

Перспектива введения единой африканской валюты обсуждалась как цель Организации африканского единства (OAЕ), созданной в 1963 году. Однако приоритетны этот проект стал в 2001 году, когда 53 государства OAЕ договорились о преобразовании этой организации в Африканский союз (AС).

В августе 2003 года Ассоциация управляющих центральных банков стран Африки объявила о своих планах по введению единой валюты и созданию общего центрального банка к 2021 году.

В отчете МВФ сделан вывод, что единая валюта в Африке вряд ли возможна. Но можно было бы использовать выборочное расширение существующих валютных союзов.

[ + – ] Существующие в Африке региональные валютные союзы

Напомним, после 30 лет ожидания и 7 лет проектных работ в Южной Африке и Западной Австралии началось строительство новой обсерватории.

Морской биолог и тревел-блогер Майк Кори побывал в гостях у африканского племени охотников-собирателей Хадза, которое живет в Танзании. Путешественник смог поохотится с племенем на бабуинов, а также пообщаться с вождем племени. Ответы вождя на глубокие и неоднозначные вопросы оказались предельно простыми.