Мета — економія 5 млрд доларів на рік. Африканці хочуть ввести єдину валюту

Наразі в Африці використовують 42 валюти, економісти хочуть усунути витрати на їхню конвертацію.

"Африка буде використовувати єдину валюту", — заявив днями генеральний секретар Африканської континентальної зони вільної торгівлі (AfCFTA) Вамкеле Мене, повідомило видання Bitcoin.com.

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За словами Мене, це може бути здійснено через раніше запропоновану "панафриканську систему платежів і розрахунків" (PAPSS). Така валюта допоможе "полегшити труднощі, повʼязані з розрахунками при внутрішньоафриканській торгівлі в іноземній валюті".

Генсек нагадав, що в Африці використовуються 42 валюти. "Витрати на конвертацію валют становлять 5 млрд доларів на рік. Це дуже велика сума, яку можна розглядати як недоотримані доходи. Тому ми хочемо знизити й усунути ці витрати", — заявив він.

Поки в експериментальній фазі беруть участь усього шість країн. Однак, Мене сподівається, що платформа буде доступна вже до кінця року для всіх африканських країн, які захочуть підключитися до неї.

AfCFTA почала діяти 1 січня 2021 року. Вона спрямована на обʼєднання країн із сумарним населенням 1,3 млрд чоловік в економічний блок обʼємом 3,4 трлн доларів, який може стати найбільшою зоною вільної торгівлі з моменту створення Світової організації торгівлі.

Але валютний проект AfCFTA — не єдиний. Так, у червні було оголошено, що єдина валюта 15 держав Західної Африки буде введена у 2027 році. Про це заявив за підсумками роботи саміту Економічної спільноти країн Західної Африки (ЕКОВАС) голова Комісії організації Жан-Клод Кассі Бру.

Саміт ухвалив нову дорожню карту запуску єдиної валюти. Наразі вісім країн цього регіону входять у зону франка і мають у ролі грошової одиниці західноафриканський франк (франк Африканського фінансового співтовариства). Інші держави регіону мають власні національні валюти.

У грудні 2019-го країни досягли угоди з Францією (більшість цих країн раніше були колоніями Франції) про зміну в механізмі валютної зони західноафриканського франка. Зокрема, цей франк перейменували в еко (похідне від перших трьох букв абревіатури ЕКОВАС), але залишається привʼязаним до євро.

Західноафриканський франк як грошова одиниця був введений рішенням французького уряду в грудні 1945 року на території французьких володінь у Західній та Екваторіальній Африці. Зона франка охоплювала вісім держав Західної Африки і шість країн Центральної Африки. Країни Центральної Африки поки не прагнуть відмовлятися від франка.

Питання введення в Африці єдиної валюти має довгу історію. МВФ ще в грудні 2004 року випустив звіт, у якому йдеться про те, що створення спільної африканської валюти протягом довгого часу є однією з опор африканської єдності, символом могутності, яка, як сподіваються її прихильники, виникне в результаті зусиль щодо інтеграції континенту.

Перспектива введення єдиної африканської валюти обговорювалася як мета Організації африканської єдності (OAЕ), створеної в 1963 році. Однак, пріоритетним цей проект став у 2001 році, коли 53 держави OAЕ домовилися про перетворення цієї організації в Африканський союз (АС).

У серпні 2003 року Асоціація керівників центральних банків країн Африки оголосила про свої плани щодо введення єдиної валюти і створення загального центрального банка до 2021 року.

У звіті МВФ дійшли висновку, що єдина валюта в Африці навряд чи можлива. Але можна було б використовувати вибіркове розширення чинних валютних союзів.

[ + – ] Чинні в Африці регіональні валютні союзи

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