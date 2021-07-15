В РФ задержали танкер и его капитана за поставку нефти в Украину в обход указа Путина

Танкер официально отправился в Италию, но у его капитана было тайное указание британского оператора разгрузиться под Одессой.

Федеральная таможенная служба РФ сообщила о незаконном перемещении в Украину 80 тыс. тонн нефти стоимостью более 2 млрд рублей.

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В ходе проверки, таможенники обнаружили, что капитан танкера ALTAI ("Алтай"), после погрузки в порту Новороссийск нефти, заявил при убытии порт назначения Аугуста (Италия). Однако после выхода из территориальных вод РФ, он изменил маршрут и отправился в порт "Южный" (Украина, 30 км от Одессы), где и выгрузил нефть.

По данным оперативников таможни, капитан танкера заранее получил от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, рейсовое задание на перевозку нефти в Украину. Ему также было дано указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье – лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

Указом президента РФ с 2018 года введен запрет на экспорт в Украину сырой нефти.

Танкер ALTAI построен в 2011 году, ходит под флагом Маршалловых Островов. Его длина – 249 м, ширина – 44 м, дедвейт (полезная нагрузка) – 116 тыс. тонн.

По данным портала vesselfinder.com, танкер сейчас находится в порту Новороссийска.

Напомним, СБУ перекрыла два международных канала нелегальных поставок в Украину техники известных брендов. Подозреваемые пытались провезти через таможенный пост в аэропорту "Борисполь" партию изделий Apple стоимостью более 30 млн грн.

На Волыни СБУ прекратила деятельность межрегиональной группы. Ее участники нелегально переправляли через границу на вертолете сигареты на сумму до $30 тысяч в день.