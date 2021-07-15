В РФ затримали танкер і його капітана за поставку нафти в Україну в обхід указу Путіна

Танкер офіційно вирушив в Італію, але в його капітана була таємна вказівка британського оператора розвантажитися під Одесою.

Федеральна митна служба РФ повідомила про незаконне переміщення в Україну 80 тис. тонн нафти вартістю понад 2 млрд рублів.

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У процесі перевірки, митники зафіксували, що капітан танкера ALTAI ("Алтай"), після навантаження в порту Новоросійськ нафти, заявив після вибуття порт призначення Аугуста (Італія). Однак після виходу з територіальних вод РФ, він змінив маршрут і вирушив у порт "Південний" (Україна, 30 км від Одеси), де й вивантажив нафту.

За даними оперативників митниці, капітан танкера заздалегідь отримав від представника компанії-оператора, зареєстрованої у Великобританії, рейсове завдання на перевезення нафти в Україну. Йому також була дана вказівка про нерозголошення в порту навантаження відомостей про порт призначення та одержувача вантажу.

За цим фактом порушена кримінальна справа за статтею "контрабанда стратегічно важливих ресурсів у великому розмірі". Максимальне покарання за цією статтею — позбавлення волі терміном від трьох до семи років зі штрафом до 1 млн рублів.

Указом президента РФ із 2018 року введена заборона на експорт в Україну сирої нафти.

Танкер ALTAI побудований в 2011 році, ходить під прапором Маршаллових островів. Його довжина — 249 м, ширина — 44 м, дедвейт (корисне навантаження) — 116 тис. тонн.

За даними порталу vesselfinder.com, танкер зараз знаходиться в порту Новоросійська.

Нагадаємо, СБУ перекрила два міжнародні канали нелегальних поставок в Україну техніки відомих брендів. Підозрювані намагалися провезти через митний пункт в аеропорту "Бориспіль" партію виробів Apple вартістю понад 30 млн грн.

На Волині СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи. Її учасники нелегально возили через кордон на вертольоті сигарети на суму до $30 тисяч на день.