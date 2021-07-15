Москву накрыла буря и смерч: затоплен аэропорт "Шереметьево" (видео)

Вместо посадки в московском аэропорту, самолеты отправляют в Хельсинки и Санкт-Петербург. Вылет десятков рейсов задерживается, а часть и вовсе отменили.

После долгой аномальной жары в Москву пришли ливни и грозы, а в Мытищах возник смерч. Об этом сообщают российские информагентства и пишут пользователи в соцсетях.

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Десятки улиц подтоплены, упали деревья.

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и ветре до 17 м/с в ближайшее время в Москве и Московской области.

[ + – ] Москва, улица Арбат

Дождь залил аэропорт "Шереметьево". В небе над столицей России сейчас много кружащих самолетов – из-за погоды они не могут пойти на посадку.

Сообщается, что рейсы Париж – Москва и Токио – Москва отправили в Хельсинки, Саранск – Москва во "Внуково", Симферополь – Москва полетел в Санкт-Петербург. Остальные пока в режиме ожидания.

Вылет большинства рейсов из Шереметьево задерживается. По данным сервиса "Яндекс. Расписания", задерживается 25 рейсов, три отменены.

Напомним, обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии. Жертвами непогоды стали семь человек.

Ранее Фокус сообщал, что на Крым обрушился новый потоп. Масштабные осадки на полуострове 4 июля привели к тому, что сразу три реки вышли из своих берегов. Из-за нового потопа была угроза подтопления жилых домов в Бахчисарайском районе, а в результате обильных осадков пострадал даже аэропорт в Симферополе.