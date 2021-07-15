Москву накрили буря і смерч: затоплений аеропорт "Шереметьєво" (відео)

Замість посадки в московському аеропорту, літаки відправляють у Гельсінкі і Санкт-Петербург. Виліт десятків рейсів затримується, а частину і зовсім скасували.

Після довгої аномальної спеки в Москву прийшли зливи та грози, а в Митищах виник смерч. Про це повідомляють російські інформагентства і пишуть користувачі в соціальних мережах.

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Десятки вулиць підтоплені, впали дерева.

МНС розповсюдило екстрене попередження про грозу з градом і вітрі до 17 м/с найближчим часом у Москві і Московській області.

[ + – ] Москва, вулиця Арбат

Дощ залив аеропорт "Шереметьєво". У небі над столицею Росії зараз багато літаків, що кружляють — через погоду вони не можуть піти на посадку.

Повідомляється, що рейси Париж — Москва і Токіо — Москва відправили в Гельсінкі, Саранськ — Москва у "Внуково", Сімферополь — Москва полетів у Санкт-Петербург. Решта поки в режимі очікування.

Виліт більшості рейсів з Шереметьєво затримується. За даними сервісу "Яндекс. Розклади", затримується 25 рейсів, три скасовані.

Нагадаємо, рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини. Жертвами негоди стали семеро людей.

Раніше Фокус повідомляв, що на Крим обрушився новий потоп. Масштабні опади на півострові 4 липня призвели до того, що відразу три річки вийшли зі своїх берегів. Через новий потоп була загроза підтоплення житлових будинків у Бахчисарайському районі, а в результаті рясних опадів постраждав навіть аеропорт у Сімферополі.