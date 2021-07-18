Американские ученые обнаружили "супер-антитело" против коронавирусов

Находка ученых помогла защитить подопытных хомяков от заражения SARS-CoV-2. В будущем ее надеются использовать при создании вакцин.

Группа ученых из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона, расположенного в Сиэтле, выявили антитело, которое может быть эффективным в борьбе с SARS-CoV-2 и другими коронавирусами. Как сообщает Nature, антитело S2H97 способно прикрепляться к доменам коронавирусов и нейтрализовать их в живых клетках.

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Всего ученые рассмотрели 12 антител, которые были выделены у пациентов с SARS-CoV-2 и SARS-CoV. В организме они крепятся к фрагменту белка, который связывается с рецепторами на клетках.

С помощью одного из них — S2H97 — исследователям удалось защитить подопытных хомяков от заражения SARS-CoV-2.

"Это самые крутые антитела, которые мы описали", — отметил один из авторов работы, биохимик Тайлер Старр.

По мнению ученых, гарантию активности антител против новых мутаций коронавируса давать все же нельзя, но открытие позволит снизить негативный эффект от мутаций. В том числе это антитело может быть использовано при создании вакцин.

В то же время в Украине в скором времени может начаться новая волна коронавируса. По мнению врача-инфекциониста Вадима Аристова, которое он высказал "Апострофу", это может произойти уже через 6-8 недель.

"6-8 недель — это тот период, когда нас накроет новая волна. Это может ускориться, если что-то произойдет: какое-то массовое празднование. Поезда, в которых люди едут путешествовать, могут быть местом массового инфицирования. Вокзалы, где они ожидают, различные дискотеки. В общем все, что не связано с качественной вентиляцией. Даже если есть скопление людей, например, дискотека, которая проходит под открытым небом, это тоже может быть местом массового заражения", — объяснил врач.

На его взгляд, Украина не готова к новой волне коронавируса, как и в минувшем году, так как "противоэпидемические мероприятия находятся в зачаточном состоянии".

Ранее стало известно, что штамм "Дельта" уже провоцирует рост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире. Увеличение числа летальных случаев от COVID-19 зафиксировано впервые после 10-недельного спада.

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